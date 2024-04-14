قائد الحرس الثوري الإسلامي: في حال هاجم كيان العدو مصالحنا أو مواطنينا ومسؤولينا فسوف نرد عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 11:10

قائد الحرس الثوري الإسلامي: في حال هاجم كيان العدو مصالحنا أو مواطنينا ومسؤولينا فسوف نرد عليه

منذ 1 ساعة 14 April، 2024
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