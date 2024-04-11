توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهرالى غائم في المناطق الداخلية مع تساقط أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: ينحسر تدريجا المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط حيث يتجه شرقا مع بقاء بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الداخلية . ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهرنيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الخميس: غائم جزئيا إجمالا وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية خاصة البقاع الشمالي مع احتمال حدوث برق ورعد. الجمعة:غائم جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهرالى غائم في المناطق الداخلية مع تساقط أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد. السبت:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع على الجبال وفي الداخل، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مساء، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الداخلية.

الأحد:غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16 درج’، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين10 و 30كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين %60 و %90.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: 20 درجة .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام