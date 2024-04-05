الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 33091 شهيداً و 75750 إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 13:00

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 33091 شهيداً و 75750 إصابة

منذ 1 ساعة 5 April، 2024
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