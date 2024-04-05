سرحت شركة Apple نحو 614 موظفاً في كاليفورنيا، في أول عملية خفض وظيفي كبيرة داخل الشركة منذ جائحة كورونا.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة تنمية العمالة، فإن موظفي Apple الذين تأثروا بالخفض الوظيفي عملوا في 8 مصانع مختلفة في مدينة سانتا كلارا.

هذا وتم إعلام الموظفين بعملية الإقالة في الثامن والعشرين من مارس آذار، ومن المقرر دخول القرار حيز التنفيذ في السابع والعشرين من مايو أيار.

ولم تتورط Apple في عملية الخفض الوظيفي التي انخرط فيها عدد كبير من شركات التكنولوجيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أعمال صانعة الآيفون نمت بوتيرة أبطأ من أقرانها خلال جائحة كورونا.

وجاءت هذه التقارير بعد أسابيع من قرار Apple إنهاء مشروعها الذي طال انتظاره لتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

وعلى الرغم أن الإفصاح المتعلق بإلغاء الوظائف داخل Apple لم يشر إلى المشاريع المحددة التي عمل بها هؤلاء الموظفين، إلا أن جميع الوظائف التي تأثرت بعملية التسريح لم تتواجد في مقر الشركة في كوبيرتينو لكن في مكاتب فرعية مسؤولة على الأرجح عن مبادرات سرية.

المصدر: cnbcarabia