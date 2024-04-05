يوم القدس العالمي مختلف هذا العام. ويأتي ذلك في الوقت الذي يجسد فيه محور المقاومة إحساسًا عميقًا بالكرامة ضد جميع أشكال القمع الإسرائيلي.

وبعد ستة أشهر من بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، لا تزال شعلة المقاومة مشتعلة بالإيمان القوي بعدالة القضية الفلسطينية.

إن المشاهد التي لا تنسى من عملية طوفان الأقصى، والتي أعقبتها العمليات البطولية التي نفذتها مجموعات المقاومة في جبهات الدعم في لبنان واليمن والعراق، تقول شيئاً واحداً: إن مصير هذه المنطقة لن يكتبه إلا أهلها!

وفي هذا اليوم المشهود، أعدّ “موقع المنار” الفيديو التالي، الذي يظهر الملاحم الباسلة التي رسمها مقاتلو محور المقاومة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويوم القدس العالمي هو حدث سنوي يقام في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك للتعبير عن الدعم لفلسطين.

وكان في تموز/يوليو 1979، قد أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، الإمام روح الله الموسوي الخميني، يوم القدس العالمي، للتعبيرعن الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني.

ورغم أن هذا اليوم يحتفل به سنويا في كل جمعة أخيرة من الشهر الكريم، إلا أن الإمام الخميني تعمد إضفاء صفة عالمية عليه ليكون يوم جميع المضطهدين في العالم.

المصدر: موقع المنار