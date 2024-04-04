مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا فجر اليوم الخميس قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 4 2024 - 03:26

مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا فجر اليوم الخميس قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر

منذ 2 ساعة 4 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة