‫تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في ‫غزة باتوا من دون منازل بينما نزح 75% من السكان  – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 15:36

‫تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في ‫غزة باتوا من دون منازل بينما نزح 75% من السكان 

منذ 1 ساعة 3 April، 2024
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