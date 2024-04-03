اعلام العدو: سماع دوي انفجار قرب قاعدة “عوفدا” الجوية في وادي عربة ولم يتم اعتراضه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 05:04

اعلام العدو: سماع دوي انفجار قرب قاعدة “عوفدا” الجوية في وادي عربة ولم يتم اعتراضه

منذ 1 ساعة 3 April، 2024
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