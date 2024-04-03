بالفيديو | من مكان عملية دهس أربعة عناصر من شرطة الاحتلال في “كوخاف يائير” قرب قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 03:30

بالفيديو | من مكان عملية دهس أربعة عناصر من شرطة الاحتلال في “كوخاف يائير” قرب قلقيلية

منذ 47 mins 3 April، 2024
عملية دهس
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

اعلن اعلام العدو عن اصابة 4 اشخاص من الشرطة الاسرائيلية أحدهم بحالة خطيرة جراء عملية دهس في كوخاف يائير جنوب شرق نتانيا.

وقال الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” انه “عند الساعة 01:39، ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في حادث دهس قرب مفرق الطيرة، ونقل طواقم الإسعاف والمسعفين في نجمة داود الحمراء 3 جرحى إلى مستشفيي بلنسون ومئير، بينهم شاب 23 عاما في حالة خطيرة مع إصابة في الرأس، ورجل يبلغ من العمر 46 عاما يعاني من إصابة في الرأس والأطراف، وشابة تبلغ من العمر حوالي 25 عاما”.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة: “تم فتح تحقيق في أعقاب هجوم دهس مشتبه به بالقرب من كوخاف يائير من قبل مشتبه به حاول بعد ذلك طعن حراس أمن عند حاجز إلياهو (جنوب مدينة قلقيلية) وتم تحييده، الظروف قيد المراجعة”.

المصدر: مواقع

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