واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها وعملياتها البطولية في غزة رغم ضخامة امكانيات العدو وعتاده واسلحته المتطورة، محققة صمودا تاريخيا وموقعة خسائر كبيرة ، مانعةً العدو من تحقيق انجاز عسكري وامني.

كتائب القسام اعلنت اليوم استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 و7 جنود صهاينة كانوا بنفس المكان بقذيفة أخرى في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واضافت انه فور وصول قوة النجدة تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

سرايا القدس اعلنت استهداف آلية عسكرية من نوع ميركافا 4 في محيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات العدو من المكان.

وبثّت سرايا القدس مشاهدَ لاستهدافِ مجاهديها آليةً عسكريةً وتجمعاً لجنودِ العدو بقذيفة RPG وقذائفِ الهاون في محيط مستشفى الشفاء ضمنَ معركة طوفان الأقصى.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط في قطاع غزة، معلنا ارتفاع عدد قتلى جنوده منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 256 قتيلاً رغم تكتمه على الكثير من الخسائر. واعلن انه بلغ عدد قتلى جنوده منذ السابع من أكتوبر 600 قتيلاً.

امس اعلنت سرايا القدس ان مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع وحدة صهيونية خاصة بعد رصدها واستدراجها جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. وتمكن مجاهدوها من قنص جندي صهيوني من وحدة الهندسة قرب الطاقة شرق مدينة غزة.

وفي المواجهات بمحيط مجمع الشفاء قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتمركزة بمحيط مجمع الشفاء.

كتائب القسام دكت ايضا من جهتها جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وتمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في محيط المجمع. كتائب القسام استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.