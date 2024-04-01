المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: وفاة 21 مريضا في مسشتفى الأمل بغزة منذ تعرضه للحصار في 18 آذار/ مارس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 01:30

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: وفاة 21 مريضا في مسشتفى الأمل بغزة منذ تعرضه للحصار في 18 آذار/ مارس

منذ 57 mins 1 April، 2024
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