واصلت كتائب الشهيد عزالدين القسام، تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، لليوم الـ 177 على التوالي. ووزع الاعلام العسكري مشاهد من دك قوات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بقذائف الهاون.

وقال أحد مجاهدي كتائب القسام، خلال الفيديو “إذا اعتقد نتنياهو أنه بقتل أولادنا وتجويع أطفالنا أننا سنحيد عن الطريق، فقد خاب وخسر”.

كما استهدف مجاهدو القسام، دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

ونشر الاعلام العسكري للقسام، رسالة قائد هيئة أركان الكتائب محمد الضيف “أبو خالد” لشباب الضفة الغربية والداخل والنقب المحتل، والتي وجهها في السابع من أكتوبر الماضي.

كما تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة. كما دكت القسام جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وبدورها، أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني من وحدة الهندسة قرب الطاقة شرق مدينة غزة، كما قصفت بقذائف الهاون النظامي جنود وآليات العدو المتمركزة محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وخاض مجاهدو السرايا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع وحدة صهيونية خاصة بعد رصدها واستدراجها جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب المجاهدين، أنها استهدفت تجمعات لقوات العدو الصهيوني في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى.

المصدر: الاعلام العسكري