تستمر المقاومة الإسلامية في لبنان في عملياتها، ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وظهر اليوم، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة. وعند الساعة (13:18)، استهدفت المقاومة موقع المالكية بصواريخ “بركان” وأصابوه إصابة مباشرة.

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه ‏جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستوطنة أدميت شمال فلسطين المحتلة.

وشنّت ‏المقاومة عند الساعة (13:45) هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‌‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشار لجنود العدو في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‌‏المحتلة وحققت فيهما إصابات مباشرة.

كما وزع الاعلام الحربي، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. واظهرت اللقطات دقة الاصابة التي حققها المجاهدون في هذه العملية.

كما قصفت المقاومة عند الساعة (15:45) موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، بالتزامن مع قصف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة.

وعند الساعة (15:55)، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها، كما استهدفت عند الساعة (17:00)، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

وزفت المقاومة الاسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد إسماعيل علي الزين “راغب” مواليد عام 1980 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد إسماعيل علي الزين

اعتداءات صهيونية متواصلة على مناطق حدودية مع فلسطين

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءتها على مناطق في جنوب لبنان، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة. ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت، مدينة الخيام، وبلدات بليدا، وميس الجبل، ورب ثلاثين، ومركبا، وكفركلا.

كما نفذت طائرة مسيرة صهيونية غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين. كما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي أطراف الوزاني ومدينة الخيام وبلدة كفركلا.

رسالة من مراسل المنار في جنوب لبنان حول آخر التطورات الميدانية

المصدر: الاعلام الحربي + قناة المنار