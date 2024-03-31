إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في مرغليوت وكريات شمونة في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 12:48

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في مرغليوت وكريات شمونة في الجليل الأعلى

منذ 36 mins 31 March، 2024
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