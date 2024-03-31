اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان على المسؤولين واجب تحمل قضايا اللبنانيين في إيجاد حل سريع لها .

ولفت، خلال رسالة الفصح إلى ان مؤسسات الدولة مفككة نظرا لعدم وجود أيّ سلطة تعيد المجلس النيابي إلى الانتظام وفقًا للدستور وفق قوله.

ووجه الراعي التحية إلى اهالي الجنوب الصامدين في بلداتهم وقراهم

بدروه اكد بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان على ضرورة وقف الحروب في العالم والحدّ من التهجير والتغيير الديمغرافي .

وفي رسالته للفصح ايضا، لفت بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، إلى أنه مهما اشتدت الصعوبات، فلا بد من قيامة .

المصدر: قناة المتار