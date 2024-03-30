اشعل المستوطنون الاسرائيليون النار وتظاهروا في في “تل أبيب” للمطالبة برحيل نتنياهو وعقد صفقة تبادل أسرى، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تحاول فض التظاهرة.

وأفاد موقع والا العبري بأن هذه المظاهرة تعد اكبر مظاهرة منذ ٧ اكتوبر، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب الليلة، مطالبين نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ويوما بعد اخر يزداد الحديث الصهيوني عن حجم العزلة التي يعانيها رئيس حكومة العدو على المستويين الداخلي والخارجي وسط اتهامه بانه يصرف بجنون ويذهب بعيدا في احراج ادارة جو بايدن.

المصدر: قناة المنار