إعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مستوطنة أدميت بالجليل الغربي ما أدى لوقوع أضرار مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 13:20

إعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مستوطنة أدميت بالجليل الغربي ما أدى لوقوع أضرار مادية

منذ 14 mins 30 March، 2024
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