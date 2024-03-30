مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة الناقورة جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 15:12

مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة الناقورة جنوبي لبنان

منذ 2 ساعة 30 March، 2024
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