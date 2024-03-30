منذ بدء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وطلّاب الجنوب يمرّون بظروف استثنائية فرضت واقعا تربويا جديدا ، وفي حوار للخط الساخن على قناة المنار أشار مدير عام التربية الأستاذ عماد الأشقر الى أن 44 مدرسة رسمية و20 مدرسة خاصة أقفلت حتّى اليوم، وقد عمدت وزارة التربية الى الطلب من المدارس في المناطق الأكثر أماناً استقبال الطلّاب النازحين لديها، كما وتركت الخيار لمن يود التعلّم عن بعد.

وبحسب الأشقر، وزّعت وزارة التربية أكثر من 3000 جهاز كمبيوتر وأكثر من 3000 لوح ذكي على الأساتذة والطلّاب، كما أطلقت خطّة طوراىء وخصّصت 10 مراكز إستجابة للتعليم الثانوي و10 مراكز استجابة للتعليم المهني.

أما فيما يخص الإمتحانات الرسمية فذكر الأشقر أنّه لم تحسم الوزارة بعد كيف ستجرى هذه الإمتحانات، مؤكّدا أنّها ستراعي وضع هؤلاء الطلّاب. كما أكّد الاشقر أنّ إمتحانات الشهادة المتوسّطة ألغيت لهذا العام فقط.



في إتصال هاتفي مع مسؤول تجمّع المعلّمين في منطقة جبل عامل الثانية الدكتور محمّد عطوي، عرض عطوي كل الإحتياجات والتحدّيات التي يواجهها الكادر التعليمي والطلّاب في الجنوب، وعلى رأسها عدم مقدرة مراكز الإستجابة على استيعاب كل الطلّاب النازحين، إضافة الى الصعوبة التي يواجهها الطلّاب في الوصول الى هذه المراكز.

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المصدر: موقع المنار