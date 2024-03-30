شارك آلاف الأردنيين لليوم السادس على التوالي في مسيرات حاشدة توجهت نحو سفارة الاحتلال الاسرائيلي في منطقة الرابية بعمان. وهتف المشاركون بعبارات نددوا فيها بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

ونظمت الوقفة أمام المسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة الكيان لدى المملكة، وسط وجود أمني كبير.

وحمل المشاركون أعلام فلسطين، منددين بالإبادة الجماعية التي قالوا إن قوات الاحتلال الصهيوني ترتكبها بدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي غير محدود.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء معاهدتي وادي عربة والغاز، ووقف الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه الكيان الصهيوني، ومنع تصدير الخضار الأردنية إلى الكيان، سيّما في ظلّ الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة والأهل هناك.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة جميعا وعلى رأسها حركة حماس، مشددين على أن المقاومة هي السبيل لردع العدوّ ودحر الاحتلال. وطالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الفعاليات المتضامنة مع قطاع غزة والمنددة بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها.

المصدر: مواقع