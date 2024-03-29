إطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال واشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 03:00

إطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال واشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة

منذ 24 mins 29 March، 2024
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