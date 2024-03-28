زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد قيادي رئيس مجلس الشورى الإيراني في العاصمة طهران. وجرى بحث التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بمعركة طوفان الأقصى والحرب الصهيونية العدوانية على قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني” إن غزة أصبحت أملاً للأمة الاسلامية ولأحرار العالم مشيداً بتضحيات شعب غزة التي فاقت كل تصور”. واعتبر أن معركة طوفان الأقصى شكلت منعطفاً مهماً في التاريخ السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني والمنطقة بل لأحرار العالم الذي ينظر إلى ما يجري بفخر واهتمام.

وأكد على موقف الجمهورية الإسلامية الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته وحقوقه.

من جانبه استعرض رئيس الحركة مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب العدوانية التي يقوم بها العدو الصهيوني والتداعيات والاتجاهات المختلفة مشيداً بصمود شعبنا. كما أشاد في الوقت نفسه بما يتم من إسناد للمقاومة من جنوب لبنان واليمن والعراق بما شكل متغيراً مهما في طبيعة المعركة الدائرة.

كما تطرق إلى مجريات جولات المفاوضات المتتالية مؤكداً أن الاحتلال يناور ويراوغ ويحاول أن يحقق بالمفاوضات ما فشل في تحقيقه عبر الميدان.

كما، استقبل امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي اكبر أحمديان، في طهران مساء الاربعاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة والوفدين المرافقين لها. وناقش الجانبان في هذا اللقاء آخر تطوران الأوضاع في غزة وفلسطين.

وثمّن هنية والنخالة مساعدات الحكومة والشعب الإيراني للشعب الفلسطيني المظلوم، واعتبرا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجيا للمقاومة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد وصل إلى طهران الثلاثاء، والتقى الإمام السيد علي الخامنئي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

المصدر: مواقع