إعلام العدو: لم يتضح بعد ما هو سبب تفعيل الدفاعات الجوية قرب صفد لكن يبدو أن هناك مسيّرتين فوق مقر القيادة الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 28 2024 - 14:50

إعلام العدو: لم يتضح بعد ما هو سبب تفعيل الدفاعات الجوية قرب صفد لكن يبدو أن هناك مسيّرتين فوق مقر القيادة الشمالية

منذ 28 mins 28 March، 2024
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