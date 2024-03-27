يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، بضوء اخضر اميركي وتواطؤ الكثير من الانظمة الغربية والعربية وتخاذلها وصمت كثير ممن كانوا يرفعون شعارات حقوق الانسان، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

ويواصلُ الجيشُ الصهيوني ارتكابَ المجازرِ في إِطارِ حربِ الإبادةِ الجَماعيةِ التي يَشنُّها على أهالي قطاعِ غزة، مُستهدِفاً المنازلَ المأهولةَ والطواقمَ الطِبيّةَ والصِحافيّة مرتكبا عددا من المجازر وسط حصار يهدف لتجويع اهل القطاع، كما يعمل العدو على استغلال خدعة ايصال المساعدات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق اهالي غزة ما يعمق الازمة الانسانية ويرفع اسهم حصول مجاعة على نطاق اوسع في القطاع المحاصر، في جريمة ضد الانسانية جديدة تضاف الى سجل الارهاب الصهيوني.

وبالسياق، استشهد ثمانية عشر مواطنا فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ ومتكرر بينهم اثنا عشر قضوا غرقاً وستة آخرين جراء التدافع داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة جميع الدول التي تنفّذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات من خطورة إجراءاتها الخاطئة، ما يُعرّض حياة المواطنين الجوعى للخطر الشديد، كما حمل المكتب “الإدارة الأميركية والاحتلال الصهيوني مسؤولية سياسة التجويع والحصار”.

من جهة ثانية، افادت مصادر اعلامية فلسطينية عن “استشهاد الصحفية علا عبدالمنعم لُبّد برفقة زوجها وأطفالها بعد قصف الاحتلال منزلاً نزحوا إليه في رفح جنوب قطاع غزة”، واشارت الى “سقوط عدد من الشهداء والإصابات جرّاء استهداف الاحتلال لمطعم عطية الشوا ومنزلا لعائلة سكيك في محيط مفترق أبو طلال بمدينة غزة”.

المصدر: موقع المنار