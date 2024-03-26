اشتباكات عنيفة مستمرة في محيط مجمع الشفاء الطبي وجيش الاحتلال يواصل نسف المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 10:10

اشتباكات عنيفة مستمرة في محيط مجمع الشفاء الطبي وجيش الاحتلال يواصل نسف المنازل

منذ 32 mins 26 March، 2024
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