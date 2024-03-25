دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان، “الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت المواطنين الروس الأبرياء في مجمع كروكوس التجاري في موسكو”، مقدما للقيادة الروسية والشعب الروسي وعائلات الضحايا أحر التعازي، ومعرباً عن “تضامنه معهم في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع”.

وأكد اللقاء أن “هذه الجريمة الإرهابية إنما استهدفت هز الأمن والاستقرار الذي ينعم به الشعب الروسي، ومحاولة تعكير أجواء الإنجاز الديمقراطي الهام الذي شهدته روسيا، وتُوج بإعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين لولاية رئاسية خامسة، والانتصارات التي حققها الجيش الروسي في أوكرانيا، وأدت إلى إثارة فزع وقلق العواصم الغربية”.

وإذ جدد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية تقديم تعازيه الحارة للقيادة والشعب في روسيا، أعرب عن “تضامنه الكامل مع القيادة الروسية الصديقة في مواجهة الإعتداءات التي تتعرض لها”، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام