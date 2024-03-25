ارتفاع عدد شهداء القصف الصهيوني على منزل عائلة سلمان في دير البلح وسط قطاع غزة إلى 22 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 10:26

ارتفاع عدد شهداء القصف الصهيوني على منزل عائلة سلمان في دير البلح وسط قطاع غزة إلى 22

منذ 1 ساعة 25 March، 2024
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