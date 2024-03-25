اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات متأخرة الليلة، في بلدة سيلة الظهر وقرية عربونة، بينما تم اقتحام قرى أخرى بمحافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقرية عربونة شمال شرق المدينة، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع تلك القوات، دون أن يبلغ عن إصابات .

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: دير غزالة، وعرانة، والجلمة، وفقوعة، وجلبون، والفندقومية بمحافظة جنين، وشنت حملة تفتيش فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وافادت مصادر فلسطينية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استقدم تعزيزات عسكرية بهدف اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية، ومناطق عدة من الضفة، فضلاُ عن اقتحام المنطقة الغربية في مدينة نابلس.

المصدر: وكالة يونيوز