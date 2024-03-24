وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 84 شهيدا و106 مصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 11:08

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 84 شهيدا و106 مصابين

منذ 46 mins 24 March، 2024
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