وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 84 شهيدا و106 مصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 84 شهيدا و106 مصابين
منذ 46 mins
24 March، 2024
عاجل
الصحة بغزة
غزة
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