حزب الله يعبر عن تعاطفه مع ذوي الضحايا ويتقدم من القيادة الروسية والشعب الروسي بأحر التعازي والمواساة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 17:26

حزب الله يعبر عن تعاطفه مع ذوي الضحايا ويتقدم من القيادة الروسية والشعب الروسي بأحر التعازي والمواساة

منذ 53 mins 23 March، 2024
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