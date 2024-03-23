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March 23 2024 - 11:16

اقتصاد| إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث المساحة المزروعة بالفستق

منذ 9 mins 23 March، 2024
Pistachio Iran1
اقتصاد - صفحات منوعة

اعلن مدير عام مكتب الفواكه المحفوظة والمجففة التابع لوزارة الزراعة الايرانية ” داريوش سالم بور” بأن إيران لا تزال تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث المساحة المزروعة بالفستق والثانية من حيث حجم الإنتاج.
وعن وضع انتاج الفستق في ايران، افاد مدير عام مكتب الفواكه المحفوظة والمجففة التابع لوزارة الزراعة الايرانية “داريوش سالم بور” بأن الفستق يعد من أهم منتجات القطاع الزراعي وقطاع البستنة والمهن الخضراء.
وتابع بأنه وحتى شباط/فبراير من العام الحالي تم تصدير ما يزيد عن 80 ألف طن من الفستق بقيمة 552 مليون دولار، مضيفا انه وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد شهدت هذه الصادرات نموا بنسبة 56% من حيث الوزن و50% من حيث القيمة.

المصدر: وكالة ارنا

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