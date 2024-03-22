اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الوقائع والأحداث تشير إلى أن “إسرائيل لن تستطيع تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي سيكون الانتصار للمقاومة بالرغم من التضحيات”.

وأكد الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع الامام المجتبى في الضاحية الجنوبية لبيروت أن “المقاومة في لبنان مستعدة للذهاب أكثر إذا ما استهدف العدو المدنيين وهي تستكمل عملها في مساندة المقاومة في غزة”.

وفي الموضوع الداخلي، جدد الشيخ قاسم التاكيد على “استعداد حزب الله للحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

المصدر: قناة المنار