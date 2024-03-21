المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا بواسطة الطيران المسيّر محطة توليد الكهرباء في تل ابيب بالاراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 03:26

المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا بواسطة الطيران المسيّر محطة توليد الكهرباء في تل ابيب بالاراضي المحتلة

منذ 58 mins 21 March، 2024
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