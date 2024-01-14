الرئيس الايراني: قضية فلسطين تحولت إلى أهم مواضيع البشرية اليوم وباتت على رأس أولويات ضمائر الشعوب والحكومات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 11:08
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني صباحي استهدف أطراف بلدتي حولا وميس الجبل
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبيةعند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم
المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للتوغل الصهيوني في غزة مستهدفة آلياته وطائراته وتجهز على عدد من جنوده
مجاهدو القسام يستهدفون دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في خانيونس جنوب قطاع غزة
مجاهدو القسام يشتبكون مع قوة صهيونية خاصة بالأسلحة الرشاشة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
الرئيس الايراني: قضية فلسطين تحولت إلى أهم مواضيع البشرية اليوم وباتت على رأس أولويات ضمائر الشعوب والحكومات
منذ 2 ساعة
14 January، 2024
عاجل
الرئيس الايراني
طوفان الأقصى
غزة
فلسطين
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