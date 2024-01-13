مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وحولا و الهبارية و العباسية الحدودية ووادي شبعا و قذائف مباشرة تطلقها دبابة ميركافا بإتجاه جنوب مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 17:36

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وحولا و الهبارية و العباسية الحدودية ووادي شبعا و قذائف مباشرة تطلقها دبابة ميركافا بإتجاه جنوب مدينة الخيام

منذ 26 mins 13 January، 2024
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