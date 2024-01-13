يتواصل المنخفض الجوي في لبنان والذي حمل معه غزارة في المتساقطات، وقد وقعت عدة انهيارات صخرية كما تجمعت مياه الامطار على شكل برك وسيول في العديد من المناطق بعد الامطار الغزيرة ونتيجة عدم استيعاب كميات المياه من قنوات التصريف او انسدادها حيث غمرت المياه العديد من الطرقات واحتجز عدد من المواطنين.

غرفة التحكم أفادت غرفة التحكم المروري عصر اليوم بأن جميع مداخل العاصمة بيروت سالكة وحركة المرور طبيعية الى ناشطة. انهيارات صخرية

وتسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية في الضنية بحصول إنهيار صخري على الطريق المؤدية من بلدة بقرصونا إلى منطقة جرد مربين ونبع السكّر، ما أدى إلى إغلاق جزئي للطريق أمام حركة عبور السيارات عليها لبعض الوقت، قبل أن يقوم أحد المواطنين برفع الصخور من وسط الطريق وإعادة حركة العبور عليها إلى طبيعتها.

وفي بلدة إيزال تسببت الأمطار الهاطلة أيضاً في انهيار صخري جزئي على الطريق العام.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية تسببت بانهيار صخري على طريق فرعي في بلدة كرم المهر، ما أدى إلى إغلاقها بالكامل أمام حركة المرور.

وناشد أهالي البلدة المسؤولين العمل على رفع الركام والصخور والأتربة تمهيداً لإعادة فتح الطريق.

الانهيار في جزء من الكورنيش البحري أمام صخرة الروشة:

سيول وفيضانات وانقاذ مواطنين عالقين

على اوتوستراد جونية تجمعت المياه بشكل كبير واعاقت حركة السيارات.

في عكار عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٠٦:٠٠على إنقاذ المواطنين وسحب مياه السيول التي غمرت الطرقات والمنازل والمحال التجارية في العبدة – منيارة والكنيسة في عكار. وقد أنقذ العناصر 8 أطفال ومواطنة مسنّة من داخل أحد المنازل التي اجتاحتها السيول في العبدة. وملوا على سحب المياه من داخل عدد من المنازل ومتجرين وقاموا بإخلاء 4 مبانٍ سكنية .

وعملت عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٢٠ من تاريخ اليوم على سحب سيارة وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تبرك المياه وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في خلدة – عاليه”. انهيارات ترابية على طرقات الشوف والرملية وبحوارة وتسبب الطقس الماطر والعاصف في منطقة الشوف والسيول بانهيارات ترابية وصخرية لعدد من طرق المنطقة، التي قطع بعضها جزئيا. وأدى الانهيار الترابي والصخري على طريق نبع الصفا-الرملية الى صعوبة المرور عليها، قبل ان يتم العمل على اعادة فتحها بشكل طبيعي امام العابرين . وأفيد بأن طريق بحوارة الغابون شهدت انهيارا ترابيا دون ان تقطع الطريق الرئيسية. وتساقطت الثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 1400 متر. الوزير حمية

وكتب وزير الأشغال العامة علي حمية في منصة “إكس”: “برسم الرأي العام : ويتساءل البعض لماذا تتجمع المياه على بعض الأوتوسترادات ولماذا لا يتم تصريفها عبر القنوات؟ الفيديو بتاريخ اليوم السبت ١٣-١-٢٠٢٤ لقناة المياه “فرفوري ” في الضبية ، يُظهر بشكل صادم كميات هائلة من رمول البناء يُصار على تعزيلها ورفعها من داخلها من قبل آليات الوزارة التي تواصل عملها ليلاً ونهاراً هناك وما زالت تقوم بذلك . للعلم فقط والتذكير بأن رمول الورش التي توضع في هذه القناة، مصدرها ورش البناء في أعالي المنطقة، وهي ستتسبب حتماً في رفع منسوب المياه فيها ومن ثم فيضانها مع الرمول نحو الاوتوستراد، مما سيؤدي الى انسداد مجاري التصريف عليه ، وبالتالي تجمع للمياه وإقفال الطريق أيُعقل ذلك؟ هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل مسؤولية ذلك؟”

قوى الامن حذّرت

وكان صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “وفقا للمعلومات المستقاة حول حالة الطقس، من المتوقع في خلال هذين اليومين، هطول أمطار غزيرة خلال فترات قصيرة، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وانزلاقات وتجمعات كبيرة للمياه على الطرقات.

وعليه، فإن قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على جهوزية تامة لتقديم المساعدة للمواطنين عند اللزوم، بما توافر من إمكانات، وهي تطلب من السائقين:

– تجنب سلوك الطرقات التي تتشكل عليها السيول وتجمُع مياه الأمطار، وقرب ضفاف الأنهر.

– القيادة بحذر تجنباً للانزلاقات التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية.

– في حال حصول أي طارئ، الاتصال على الرقم 112، أو الخط الساخن لغرفة العمليات المشتركة 1720، أو على رقم المديرية العامة للدفاع المدني 125”.

حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، ويستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

المصدر: موقع المنار +مواقع