قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية لبيروت “من مفاخر صنعاء أنها عدو لأميركا وبريطانيا وإسرائيل، وكل طرف عربي أو إسلامي شريك بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن هو خائن”.

ولفت المفتي قبلان الى ان “واشنطن القوية انتهت ولم تعد ترهب أحدا، وهي اليوم تعيش عصرا آخر، وميزان المنطقة بصالح محور المقاومة القوي”، وتابع “المحور جاهز لشطب خريطة الشرق الأوسط الماضية”، واوضح انه “في لحظة انفجار المنطقة سيرى العالم ما لا يخطر ببال أحد على الإطلاق”.

وقال المفتي قبلان إن “كل الحركات الدولية التي تحج للبنان إنما سببها محاولة تأمين مصلحة تل أبيب فقط، مع ما تعيشه من هزيمة أصابت جيشها الأسطوري الإرهابي”، وتابع ان “ما يجري في غزة انتصار كبير وما يجري على الجبهة الجنوبية للبنان انتصار ساحق للمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام