واشنطن بوست: من شبه المؤكد أن الهجمات في اليمن ستؤدي إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 06:04

واشنطن بوست: من شبه المؤكد أن الهجمات في اليمن ستؤدي إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط

منذ 3 ساعة 12 January، 2024
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