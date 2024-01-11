أصدرت مجموعات المقاطعة ومناهضة التطبيع في المنطقة العربية من بينها حملة مقاطعة “اسرائيل” في لبنان بياناً، دعت من خلاله مجموعة ماجد الفطيم الاماراتية الى فض شراكتها مع مجموعة كارفور الفرنسية، التي برز دورها في دعم العدو الاسائيلي من خلال تقديم آلاف الطرود المجانية والشحنات الشخصية لجنود جيش العدو.

وكانت مجموعة كارفور قد افتتحت عشرات الفروع بحضور رئيس الوزراء الاسرئيلي بينامين نتنياهو ووزير الاقتصاد بالاضافة الى ابرام المجموعة الفرنسية اتفاقية امتياز مع شركة Product consumer electra التي أصبحت لاحقاً “كارفو اسرائيل”.

وعليه طالب البيان مجموعة الفطيم العربية فض الشراكة مع كارفور او التوقف عن تداول منتجات تحمل اسم وشعار شركة كارفور الفرنسية.

المصدر: موقع المنار