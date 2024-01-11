وصول هوكشتاين الى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 12:20
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وصول هوكشتاين الى بيروت
منذ 40 mins
11 January، 2024
لبنان
وصل الى مطار بيروت قبل ظهر اليوم الموفد الاميركي الخاص عاموس هوكشتاين.
هوكشتاين
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