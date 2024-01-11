ارتفع سعر الذهب اليوم، فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية خلال هذا العام.

وذكرت مصادر أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.96 دولاراً للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1006.84 دولارات، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولاراً.

المصدر: رويترز