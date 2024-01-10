سرايا القدس: استهدفنا قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بخانيونس بالأسلحة الرشاشة وقذيفة الـ”TBG” المضادة للتحصينات مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 06:44

سرايا القدس: استهدفنا قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بخانيونس بالأسلحة الرشاشة وقذيفة الـ”TBG” المضادة للتحصينات مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح

منذ 40 mins 10 January، 2024
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