نفت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان لها الثلاثاء ما يروجه العدو الاسرائيلي من إشاعات انه قام باغتيال من أسماه “تارةً مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله أو مسؤول القوّة الجويّة تارةً أخرى”.

وقال البيان “إدّعت هيئة البث في الكيان الصهيوني والمتحدّث العسكري باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن العدو قام باغتيال من أسماه تارةً مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله أو مسؤول القوّة الجويّة تارةً أخرى”.

واضاف البيان ان “العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي نفياً قاطعاً هذا الادّعاء الكاذب الذي لاصحة له على الإطلاق وتؤكّد أنّ الاخ المجاهد مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله لم يتعرّض بتاتًا الى أي محاولة اغتيال كما ادّعى العدو”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله