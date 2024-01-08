المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت قاعدة الرميلان المحتلة في سورية بواسطة الطيران المسيّر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 16:28

المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت قاعدة الرميلان المحتلة في سورية بواسطة الطيران المسيّر

منذ 39 mins 8 January، 2024
المقاومة الإسلامية في العراق
العراق - عربي وإقليمي

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الأثنين ٢٤ – جمادى الآخرة – ١٤٤٥ هـ

المصدر: المقاومة الإسلامية في العراق

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