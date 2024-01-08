أحزمة نارية عنيفة في حي المنارة وقصف مدفعي متواصل على وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 01:52

أحزمة نارية عنيفة في حي المنارة وقصف مدفعي متواصل على وسط قطاع غزة

منذ 44 mins 8 January، 2024
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