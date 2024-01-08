دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 7-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:45 استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:05 استهداف موقع الرادار ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:30 استهداف دبابة في ‏موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت مما أدى إلى إصابتها وإحراقها وتدميرها ووقوع طاقمها ‏بين قتيلٍ وجريح.

4- الساعة 16:00 استهداف تموضعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مؤكدة بين قتيلٍ ‏وجريح.

5- الساعة 16:00 استهداف موقع المرج ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:05 استهداف نقطة تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في المالكية بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.‏

2- الساعة 16:00 استهداف ثكنة شوميرا ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.‏

3- الساعة 16:00 استهداف تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.‏

4- الساعة 16:00 استهداف ثكنة زرعيت ‏بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.‏

المصدر: موقع المنار