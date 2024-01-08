دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 7-1-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 13:45 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:05 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
3- الساعة 15:30 استهداف دبابة في موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت مما أدى إلى إصابتها وإحراقها وتدميرها ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.
4- الساعة 16:00 استهداف تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح.
5- الساعة 16:00 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 15:05 استهداف نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في المالكية بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.
2- الساعة 16:00 استهداف ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 16:00 استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
4- الساعة 16:00 استهداف ثكنة زرعيت بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.
5- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.
المصدر: موقع المنار