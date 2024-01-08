إشتباكات في حي المنارة جنوب شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 01:50
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سرايا القدس تقصف "سديروت" ونيرعام" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة
حمدان: العدو انسحب من المناطق الشمالية من قطاع غزة وبقي في أقصى بيت لاهيا في ظل وجود المقاومة في مواقعها
أسامة حمدان للمنار: لا يوجد تطمينات أمنية من أي جهة حتى وإن جاءت فالعدو أعلن صراحة نيته اغتيال قادة بالمقاومة
حمدان: حل الدولتين فكرة غير مقبولة لأننا لا نعترف بالكيان الاسرائيلي ونريد تحرير أرضنا وكان هناك تفهم تركي لموقفنا
حمدان: عملية طوفان الأقصى قالت للجميع إن الكيان الإسرائيلي قابل للزوال وأسرع مما يظن البعض وفجرت خلافات داخل الكيان
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: إصرار واشنطن على الذهاب بعيداً في دعم "إسرائيل" من شأنه تفجير المنطقة
المقاومة تؤكد تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو وإيقاع عدد من أفراده بين قتيل وجريح خلال عملياتها يوم الأحد
رئيس مجلس "موشاف مرغليوت": الخسائر بسبب صواريخ حزب الله تضر بأمن الغذاء والمنطقة تزود المؤسسات بالمحاصيل
اعلام العدو: حزب الله نجح في إلحاق أضرار بقاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو في ميرون بقصف غير عادي يوم السبت
مدير عام الطيران المدني في لبنان: لأول مرة في المطار تخترق الشاشات ولن نستبق الأمور حول الجهة المسؤولة
إشتباكات في حي المنارة جنوب شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
منذ 2 ساعة
8 January، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
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