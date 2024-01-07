أخفت وزارة الدفاع الأمريكية عن البيت الأبيض لمدة 3 أيام معلومات حول دخول وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ممثلي البيت الأبيض لم يكونوا على علم بدخول وزير الدفاع إلى المستشفى، رغم أنه دخل المستشفى في الأول من يناير، فقط تم إعلام البيت الأبيض يوم الخميس، ما “شكل صدمة للإدارة العليا، بما في ذلك مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان”.

وقال أحد المسؤولين: “لم يكن من المفترض أن يحدث الأمر بهذه الطريقة”. وأضاف مصدر آخر أن “جزءا كبيرا جدا من القيادة لم يكن على علم بهذا الأمر”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاغون أن حتى كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين لم يكونوا على علم بحالة أوستن حتى صدور البيان الرسمي للخدمة الصحفية يوم الجمعة.

وقال أحد مسؤولي الوزارة إنهم قيل لهم إن رئيس البنتاغون سيعمل من المنزل لمدة أسبوع.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم السبت، أن التأخير في الإبلاغ عن ذلك يعود لعدة أسباب، مضيفا أنه “مع تطور الوضع، كان علينا أن نأخذ في الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك المسائل الطبية والسرية”.

وفي وقت سابق وجهت رابطة صحفيي البنتاغون رسالة إلى المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، عبّرت فيها عن غضبها لعدم إطلاع الجمهور ووسائل الإعلام على دخول الوزير أوستن إلى المستشفى.

المصدر: وكالة تاس الروسية