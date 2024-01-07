مقاومون يفجرون 4 عبوات محلية الصنع بآليات قوات الاحتلال التي تقتحم مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 04:46

مقاومون يفجرون 4 عبوات محلية الصنع بآليات قوات الاحتلال التي تقتحم مدينة جنين

منذ 3 ساعة 7 January، 2024
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