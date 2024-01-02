كثفت المقاومة الاسلامية في العراق ضرب قواعد الاحتلال الامريكي المتمركزة في سوريا والعراق بالصواريخ والطيران المسير، بسبب الدور الامريكي الكبير في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، الذي أدى حتى الآن الى استشهاد أكثر من 21 ألف شخص نصفهم من النساء والأطفال.

وأعلنت المقاومة الاسلامية استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، وقاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل شمال العراق، وقاعدة الرميلان في سوريا، وقاعدة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية بواسطة الطيران المسيّر.

كما أعلنت استهداف قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا برشقة صاروخية، بعد استهدافها امس الاثنين بواسطة الطيران المسير، الى جانب قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية.

لمقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بواسطة الطيران المسيّر قاعدة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية

وأكدت المقاومة الاسلامية في بياناتها استمرارها في دك معاقل العدو، وأن عملياتها تأتي “استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة”.

المصدر: موقع المنار